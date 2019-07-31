Путину доложили о главной проблеме в Калмыкии

Несмотря на все сложности, у региона есть потенциал, уверен глава республики

Обеспечение населения питьевой водой, ремонт оросительных систем и другие вопросы развития Калмыкии обсуждали в среду в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Бату Хасиковым, передает "ТВ Центр".

"Регион, конечно же, имеет сложности, некоторые из этих сложностей закоренелые, многолетние. В то же время Калмыкия – с большим потенциалом, большими возможностями. Все зависит именно от того, как правильно и верно мы на сегодняшний день расставим приоритеты", - заявил врио главы республики Калмыкии Бату Хасиков.

Он также рассказал главе государства о главной проблеме республики - нехватке питьевой воды. Регион включён в федеральную программу "Чистая вода", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология". До 2024 года Калмыкия получит 624 миллиона рублей на устранение проблемы. Готовится комплексный план по социально-экономическому развитию республики. Его представляют правительству к 1 сентября.