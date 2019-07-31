ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину доложили о главной проблеме в Калмыкии

15:03
  • среда
  • 31 июля 2019

Несмотря на все сложности, у региона есть потенциал, уверен глава республики

Обеспечение населения питьевой водой, ремонт оросительных систем и другие вопросы развития Калмыкии обсуждали в среду в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Бату Хасиковым, передает "ТВ Центр".

"Регион, конечно же, имеет сложности, некоторые из этих сложностей закоренелые, многолетние. В то же время Калмыкия – с большим потенциалом, большими возможностями. Все зависит именно от того, как правильно и верно мы на сегодняшний день расставим приоритеты", - заявил врио главы республики Калмыкии Бату Хасиков.

Он также рассказал главе государства о главной проблеме республики - нехватке питьевой воды. Регион включён в федеральную программу "Чистая вода", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология". До 2024 года Калмыкия получит 624 миллиона рублей на устранение проблемы. Готовится комплексный план по социально-экономическому развитию республики. Его представляют правительству к 1 сентября.

Новости по теме
Владимир Путин и Бату Хасиков
Владимир Путин и Бату Хасиков
Бату Хасиков
Бату Хасиков
Владимир Путин и Бату Хасиков
Владимир Путин и Бату Хасиков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.