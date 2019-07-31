СК завел дела по фактам нападения на полицейских на акции 27 июля

Многие участники протестной акции заранее готовились к беспорядкам

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам нападения на сотрудников полиции во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

В отношении трех человек ведется расследование по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Один участник акции распылил баллончик со слезоточивым газом, другой - бросил в полицейских кусок гранитного бордюра, третий — метнул в сотрудников полиции мусорный бак.

Также проводится ряд процессуальных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии во время митинга, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Кроме того, следователи возбудили дело по статье "Массовые беспорядки". По данным правоохранительных органов, накануне акции неизвестные лица стали размещать в интернете призывы принять в ней участие, "заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По информации заместителя начальника московского главка МВД Александра Половинки, многие участники протестной акции заранее готовились к силовому развитию событий. "Участники так называемой мирной акции имели при себе колюще-режущие предметы, включая молотки и ножи, также у некоторых были баллончики со слезоточивым газом", - объяснил Половинка.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как у задержанного "активиста" при задержании изымают целый арсенал: ножи, слезоточивый газ, противогаз и молоток.