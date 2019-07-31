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Пьяный актер устроил дебош и вырвал дверь такси

15:27
  • среда
  • 31 июля 2019

Романтический вечер закончился печально

Актер московского театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил пьяный дебош в автомобиле такси.

По предварительной информации, актер отдыхал со своей подругой в одном из столичных ресторанов. Покинув заведение, пара вызвала такси, однако во время поездки у Ботвиновского случился конфликт с водителем. Артист разбил стекла, а затем и вовсе вырвал дверь.

Материальный ущерб оценивается почти в 35 тысяч рублей, пишет "Газета.Ru". Правоохранительные органы начали проверку, актера отпустили под подписку о невыезде.

31- летний Павел Ботвиновский окончил высшее театральное училище имени Щепкина. С 2014 года работает в театре имени Ермоловой. Играл в спектаклях "Демон", "Ревизор" и "Самоубийца".

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