Тереза Мэй покинула Британию

Политик решила отдохнуть

Бывшего премьер-министра Британии Терезу Мэй заметили в Италии, куда она приехала как турист. Так, по данным СМИ, политик провела много времени на озере Гарда – только одно чаепитие длилось порядка пяти часов.

А вот в Сирмионе экс-глава кабмина отправилась по магазинам. В ювелирных отделах Мэй приобрела несколько колье и поговорила с дизайнером украшений, сообщает "Газета.Ru".

На прошлой неделе Тереза Мэй официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Она передала прошение об отставке Елизавете II. Вслед за Мэй с королевой встретился Борис Джонсон, который официально стал новым главой правительства.

Подробнее о том, что стоит ждать от Бориса Джонсона, смотрите в репортаже ТВЦ: