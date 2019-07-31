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Тереза Мэй покинула Британию

15:38
  • среда
  • 31 июля 2019

Политик решила отдохнуть

Бывшего премьер-министра Британии Терезу Мэй заметили в Италии, куда она приехала как турист. Так, по данным СМИ, политик провела много времени на озере Гарда – только одно чаепитие длилось порядка пяти часов.
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А вот в Сирмионе экс-глава кабмина отправилась по магазинам. В ювелирных отделах Мэй приобрела несколько колье и поговорила с дизайнером украшений, сообщает "Газета.Ru".

На прошлой неделе Тереза Мэй официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Она передала прошение об отставке Елизавете II. Вслед за Мэй с королевой встретился Борис Джонсон, который официально стал новым главой правительства.

Подробнее о том, что стоит ждать от Бориса Джонсона, смотрите в репортаже ТВЦ:

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Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
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