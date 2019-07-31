"Она умница!" Свежее фото беременной Маркл вызвало восторг

Они с мужем хотят большую семью

В интернете появилась ранее не публиковавшаяся фотография беременной Меган Маркл, которая примерила на себе роль дизайнера.

В соцсетях выложили черно-белый снимок, на котором герцогиня Сассекская присела на корточки, чтобы выбрать сумку. Судя по животику Маркл, ее сфотографировали примерно на пятом месяце беременности.

Эта фотография украсит сентябрьский выпуск журнала Vogue, редактором которого выступила Меган Маркл. На обложку она решила вынести фото 15 женщин, добившихся успеха на своем поприще.

Также выяснилось, что Маркл выпустит свою коллекцию одежды в рамках благотворительного проекта, который поддерживает безработных или попавших в беду женщин. Опубликованное фото было сделано как раз в то время, когда экс-актриса трудилась над своей коллекцией. Над этим проектом она корпела семь месяцев.

Интернет-пользователи при виде свежего снимка признались, что не могут дождаться нового выпуска Vogue. Многие фанаты королевской семьи по ошибке решили, что герцогиня снова забеременела.

- Прекрасная.

- Она беременна? Это новое фото?

- Это беременность номер два?

- Знаменитое приседание Меган. Она умница!

- Мне не терпится взять в руки журнал.

Ранее стало известно, что новая беременность может угрожать здоровью 37-летней Меган Маркл. Врач-гинеколог посоветовала герцогине как следует повременить со вторым ребенком: "Всемирная организация здравоохранения рекомендует интервал в два года между детьми, не меньше".