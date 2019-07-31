Названа реальная стоимость квартир Елизаветы II в Москве

Королева там ни разу не была

Председатель совета директоров риелторской компании Екатерина Румянцева сообщила, что британская королева Елизавета II значится собственником четырех квартир в центре Москвы. Их стоимость оценивается примерно в 12 миллионов долларов, то есть более 761 миллиона рублей.

По словам Румянцевой, квартиры в доме 10 в 1-м Обыденском переулке формально принадлежат британской королеве, но на деле ими владеет правительство Канады. Она назвала обычной практику, при которой дорогую недвижимость в элитном районе приобретают для дипломатов.

Всего в указанном доме насчитывается 12 квартир. Их площадь варьируется от 70 до 360 метров. "Стоимость при экспонировании составляет около 15 тысяч долларов за квадратный метр", - цитирует Екатерину Румянцеву РИА Новости. Реальная продажная стоимость этих квартир может быть ниже, добавила эксперт.

Как известно, Елизавета является монархом в 15 независимых государствах, включая Канаду.

Ранее СМИ писали, что четыре квартиры, формально принадлежащие королеве Британии, стоят в общей сложности 587 миллионов рублей.