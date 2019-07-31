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"Относились как к рабам": помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

16:04
  • среда
  • 31 июля 2019

Работа до полуночи без выходных и больничных

Петр Проскуркин, бывший доброволец команды оппозиционера Алексея Навального, рассказал, что в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) с волонтерами абсолютно не считаются.
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"В штабе ФБК, по моему мнению, к волонтерам всегда относились как к рабам. Работал иногда до полуночи. <…> От нас регулярно требовали выйти на работу в выходные. Больничные тоже не приветствовались", - отметил Проскуркин.

В интервью RT он признался, что в штабе Навального он получал распоряжения отправлять людей с согласованных митингов на несогласованные, где их ждали задержания. Кроме того, в конце марта 2017 года, когда Навального задержали, волонтерам поручили выстроиться "живой изгородью", чтобы не дать автобусу уехать. Многие получили травмы из-за этого, однако штаб не оказал им никакой помощи.

23-летний Проскуркин проработал у блогера четыре года, пройдя путь от волонтера социологической телефонной службы ФБК до охранника Навального на митингах. В октябре 2018 года с Проскуркиным расторгли договор. Это произошло из-за того, в конце августа молодой человек попросил отпуск за свой счет, так как приближались вступительные экзамены в вуз, однако в ФБК ему отказали и уволили, когда Проскуркин пропустил три дня на работе из-за поступления.

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