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Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров

16:00
  • среда
  • 31 июля 2019

Президент также распорядился сохранять группировку Минобороны в Иркутской области до особого распоряжения

Министерство обороны подключится к тушению пожаров. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Сейчас режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

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"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили в Кремле.

По данным РИА Новости, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения главы государства.

Ранее сообщалось, что МЧС перебросило дополнительные силы в Красноярский край, где горят более миллиона гектаров тайги. В Иркутской области за ночь площадь возгораний превысила 700 тысяч гектаров, в Якутии – почти миллион гектаров.

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