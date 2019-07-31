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Перепуганный Зеленский шарахнулся от подарка (видео)

16:54
  • среда
  • 31 июля 2019

Глава государства "призвал больше такого не делать"

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя.

Главе государства попытались вручить подарок во время его рабочей поездки в Черкассы, однако тот ужаснулся и наотрез отказался брать свой бюст в руки, пишет "Газета.Ru".

"Это ужас... Не надо мне это передавать. Президент - не икона, президент – это не портрет. Я что, памятник?", - возмутился Зеленский.

Бизнес по производству бюста Зеленского наладила 23-х летняя жительница Винницы. Она продает их через интернет за две тысяч гривен (78 долларов).

Зеленский во время своей инаугурации строго запретил чиновникам вешать в своих кабинетах портреты с его изображением, считая это пережитком прошлого.

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