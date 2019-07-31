Ани Лорак с новым возлюбленным показали нежность на людях

Поклонники не ожидали такой откровенности

40-летняя Ани Лорак не унывает после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Как выяснили СМИ, певица закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Новый возлюбленный украинской певицы в соцсетях поделился совместным снимком с ней. На нем видно, как Егор Глеб целует артистку в звукозаписывающей студии.

Позднее сама Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографией из той же самой студии, отметив, что они готовят "много нового и интересного".

Ранее сообщалось, что певица пыталась сохранить отношения с мужем, однако на расстоянии это оказалось сделать невозможным. "Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому", - высказывалась пережившая развод Лорак.