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Популярный блогер погиб страшной смертью

17:00
  • среда
  • 31 июля 2019

Его смотрели более 11 миллионов подписчиков

Популярный YouTube-блогер из США Грант Томпсон трагически погиб на 39-ом году жизни.

По словам брата покойного, вечером 29-го июля Грант ушел из дома, чтобы сделать съемку во время полета на параплане, но так и не вернулся. На следующий день его тело нашли в городе Сент-Джордж, штат Юта, пишет РИА Новости.

Правоохранительные органы рассказали, что сначала параплан блогера исчез с радаров, а спустя время отправленный на поиски вертолет обнаружил тело Томпсона. Рядом с ним лежал фотоаппарат. Следователи надеются, что запись прояснит причину трагедии.

Грант Томпсон снимал ролики для канала YouTube-канала King of Random. Темы для видео абсолютно разнообразные: от экспериментов до лайфхаков на все случаи жизни. На канал были подписаны более 11 миллионов человек.

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