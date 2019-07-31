Минобороны подключилось к тушению пожаров в Сибири

Всего в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает порядка трех миллионов гектаров леса

Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС о ситуации с природными пожарами на востоке страны дал указание подключить к тушению Министерство обороны. Президент также поручил до особого распоряжения сохранить группировку военных в Иркутской области. Именно в этом регионе наряду с Красноярским краем, Бурятией и Якутией обстановка сейчас самая сложная.

Весь масштаб бедствия хорошо виден на снимках из космоса. Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия и одном районе Якутии. Общая площадь возгорания - почти 3 миллиона гектаров леса. Это сравнимо с территорией Македонии или Швейцарии. В одном только Красноярском крае - около 100 очагов, которые охватили более миллиона гектаров тайги, передает "ТВ Центр".

У регионов в одиночку не хватает сил и средств бороться с таким буйством стихии. Поэтому техника и люди отправляются из соседних районов. Накануне в Красноярск прибыла колонна высокопроходимых спецмашин и более 100 спасателей и пожарных с необходимым снаряжением. Самолеты-амфибии так же перебрасываются туда, где обстановка самая сложная.

В среду самолет-амфибия Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район. Забор воды, сброс. Еще один круг. Затем еще. Работу летчиков осложняет плотная пелена дыма, окутавшая тайгу. К некоторым участкам просто не приблизиться. Пожар здесь надеются локализовать в самое ближайшее время и продвигаться дальше. Всего над тайгой кружат более 20 самолетов. В среду Министерство обороны подключилось к борьбе со стихией и направило в Сибирь 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Сотни пожарных-десантников находятся в самом эпицентре таежного пекла. Там, куда могут добраться, вручную проливают каждый сантиметр. Так, чтобы даже угольки не тлели. Для надежности пепелище притаптывают ногами. Жара невероятная. Чтобы охладиться, используют воду из ранцевых огнетушителей. Жидкость в них закачивают из болот. Другой воды здесь нет.

Дым от этих пожаров распространяется на Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Кадры, которые снимают и выкладывают в сеть сибиряки, действительно один страшнее другого. Некоторые города полностью погрузились во мглу. Видимость на дорогах практически нулевая. А ночная подсветка в виде сплошной стены огня ничего, кроме ужаса, не вызывает.

Для населения городов, окутанных смогом, Минздрав России дал рекомендации, как сберечь здоровье в чрезвычайной ситуации. Ограничить физическую нагрузку, при усилении запаха гари надевать защитные маски, увеличить потребление жидкости и, наоборот, по возможности отказаться от курения и сократить употребление алкоголя. Использовать кондиционеры, либо занавешивать окна влажной тканью.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".