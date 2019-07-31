Члены Общественной палаты Москвы могут стать наблюдателями на митингах

По словам Алексея Венедиктова, сотрудничество общественников с представителями власти обычно работает очень эффективно

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму предложил предоставить членам городской Общественной палаты статус наблюдателей за митингами и акциями в столице во время избирательной кампании. Об этом заявил в среду руководитель штаба Алексей Венедиктов.

По его словам, во время митинга 27 июля таких наблюдателей не было. При этом появилось много недостоверной и искаженной информации о происходящем. Статус наблюдателя позволяет не только находиться в скоплениях людей, но и заходить за оцепление, а также в автомобили для перевозки задержанных.