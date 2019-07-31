Убийца девушки-блогера сделал неожиданное заявление

Он утверждает, что состоял с жертвой в отношениях, а расправу над ней учинил из-за ревности в пылу ссоры

В Москве расследуют резонансное убийство интернет-знаменитости. 24-летняя девушка-блогер была найдена мёртвой в съёмной квартире. Её тело с множеством колотых ран находилось в чемодане. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, который уже сознался в содеянном. Им оказался мужчина 1986 года рождения.

Главный подозреваемый в убийстве на допросе ведет себя абсолютно спокойно. Максим Гареев будто пересказывает недавно просмотренный фильм ужасов, а не собственные действия. Говорит чётко, вспоминая каждую деталь. В убийстве блогера сознается сразу - нанес девушке несколько ножевых ранений, а затем попытался спрятать улики, вынес их в чемодане в ближайший пролесок, передает "ТВ Центр".

Убийца явно действовал с изощренной жестокостью. Девушку обнаружили в съёмной квартире, с перерезанным горлом внутри чемодана. Вероятно, преступник после случившегося захотел таким образом избавиться от тела. Не вышло. А вот момент, как предположительно Гареев выходит из подъезда с другим чемоданом, и зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали спустя четыре дня после убийства. На допросе он объяснил, что с Екатериной был в весьма близких отношениях и ревновал девушку. Именно это и толкнуло его на убийство.

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать", - рассказал подозреваемый.

В 24 года Екатерина Семочкина, кажется, вела абсолютно беззаботную жизнь. Девушка училась в медицинском и параллельно вела популярный блог в одной из социальных сетей - в подписчиках 80 тысяч человек. На фотографиях - роскошная жизнь и постоянные путешествия. Картинки заснеженных Альп, Парижа и Санторини сменяют друг друга как в красочном калейдоскопе. Все это якобы спонсировал богатый поклонник существенно старше ее. В соцсетях он, однако, никак не фигурирует - нет ни совместных фотографий, ни переписки в комментариях. Такая анонимность в век быстрой и доступной информации не давала покоя подписчикам. Те предположили, что Екатерина могла оказывать эскорт-услуги - отсюда и дорогие вещи, и бесконечные поездки за границу. Этой версии придерживается и главный подозреваемый. Знакомые и друзья Екатерины отвергают все обвинения.

Глянцевая жизнь в социальных сетях уже давно стала, по сути, ширмой, которая прикрывает то, что происходит на самом деле. Свой день рождения Екатерина собиралась отметить в Амстердаме и для этой поездки собирала чемодан, в котором ее и нашли. Убийце может грозить до 15 лет лишения свободы.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".