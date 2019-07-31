ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Убийца девушки-блогера сделал неожиданное заявление

18:41
  • среда
  • 31 июля 2019

Он утверждает, что состоял с жертвой в отношениях, а расправу над ней учинил из-за ревности в пылу ссоры

В Москве расследуют резонансное убийство интернет-знаменитости. 24-летняя девушка-блогер была найдена мёртвой в съёмной квартире. Её тело с множеством колотых ран находилось в чемодане. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, который уже сознался в содеянном. Им оказался мужчина 1986 года рождения.

Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане
Популярный блогер погиб страшной смертью

Главный подозреваемый в убийстве на допросе ведет себя абсолютно спокойно. Максим Гареев будто пересказывает недавно просмотренный фильм ужасов, а не собственные действия. Говорит чётко, вспоминая каждую деталь. В убийстве блогера сознается сразу - нанес девушке несколько ножевых ранений, а затем попытался спрятать улики, вынес их в чемодане в ближайший пролесок, передает "ТВ Центр".

Убийца явно действовал с изощренной жестокостью. Девушку обнаружили в съёмной квартире, с перерезанным горлом внутри чемодана. Вероятно, преступник после случившегося захотел таким образом избавиться от тела. Не вышло. А вот момент, как предположительно Гареев выходит из подъезда с другим чемоданом, и зафиксировали  камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали спустя четыре дня после убийства. На допросе он объяснил, что с Екатериной был в весьма близких отношениях и ревновал девушку. Именно это и толкнуло его на убийство.

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать", - рассказал подозреваемый.

В 24 года Екатерина Семочкина, кажется, вела абсолютно беззаботную жизнь. Девушка училась в медицинском и параллельно вела популярный блог в одной из социальных сетей - в подписчиках 80 тысяч человек. На фотографиях - роскошная жизнь и постоянные путешествия. Картинки заснеженных Альп, Парижа и Санторини сменяют друг друга как в красочном калейдоскопе. Все это якобы спонсировал богатый поклонник существенно старше ее. В соцсетях он, однако, никак не фигурирует - нет ни совместных фотографий, ни переписки в комментариях. Такая анонимность в век быстрой и доступной информации не давала покоя подписчикам. Те предположили, что Екатерина могла оказывать эскорт-услуги - отсюда и дорогие вещи, и бесконечные поездки за границу. Этой версии придерживается и главный подозреваемый. Знакомые и друзья Екатерины отвергают все обвинения.

Глянцевая жизнь в социальных сетях уже давно стала, по сути, ширмой, которая прикрывает то, что происходит на самом деле. Свой день рождения Екатерина собиралась отметить в Амстердаме и для этой поездки собирала чемодан, в котором ее и нашли. Убийце может грозить до 15 лет лишения свободы.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Погибшая московская блогерша Екатерина Семочкина
Погибшая московская блогерша Екатерина Семочкина
Погибшая московская блогерша Екатерина Семочкина
Погибшая московская блогерша Екатерина Семочкина
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Страница погибшей блогерши в Instagram
Страница погибшей блогерши в Instagram
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
Предполагаемый убийца московской блогерши, Максим Гареев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.