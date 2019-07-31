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Озлобленные украинские военные готовят свержение Зеленского

17:22
  • среда
  • 31 июля 2019

Решения президента провоцируют беспорядки

Украинская общественность заговорила о возможном военном перевороте и свержении президента Владимира Зеленского.

Недовольства начались после отмены военного парада на День независимости 24 августа, пишет интернет-портал "Дни.ру". Этим решением Зеленский настроил против себя значительную часть военной элиты Украины. В армии есть много сторонников бывшего президента Петра Порошенко, которые с радостью выступят против нынешней власти.

"Зеленскому в кресле президента сейчас совсем не до шуток. Потому что перед сдачей полномочий Петр Алексеевич наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело", - объяснил украинский музыкант и шоумен Владимир Быстряков. 

Ранее Зеленский отказался проводить военные парад 24 августа, после чего боевики АТО объявили о намерении провести в этот день альтернативное шествие.  

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