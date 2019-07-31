Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу

Москвичи увидят яркое шоу

Арка Главного входа ВДНХ с 1 по 4 августа (с 21 часа до 24 часов) станет экраном для видеопроекционного шоу. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса. Там отметили, что яркое шоу будет видно издалека.

"Сложная поверхность необычной арочной конструкции будет использована в основном для трансляции абстрактных картин: цветовых и геометрических узоров, изображения космоса и различных стихий, игры теней, а также для инженерных стилизаций - чертежей и строительных схем", - сообщили в пресс-службе АО "ВДНХ".

Помимо этого, праздничной подсветкой озарятся скульптурная группа "Рабочий и колхозница" и другие архитектурные достопримечательности выставки, расположенные на Центральной аллее.

В связи с юбилеем на ВДНХ ожидается масштабная праздничная и культурная программа.