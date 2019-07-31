Появилось видео задержания террористов в Татарстане

Они планировали устроить взрыв на железной дороге

В Татарстане предотвращена попытка теракта на железной дороге. В ходе операции, проведённой силами ФСБ и МВД, были задержаны двое сторонников запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", передает "ТВ Центр".

Экстремистов остановили в лесном массиве, когда они направлялись к железнодорожному полотну. При обыске оперативники изъяли компоненты бомбы. А по результатам экспресс-тестирования на руках радикалов были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Как показала проверка, задержанные ранее занимались пропагандой экстремистских взглядов и вербовкой местных жителей в запрещённые группировки. Накануне в Генеральной прокуратуре России сообщили, что в первой половине года правоохранительные органы пресекли в нашей стране 17 попыток организации терактов.