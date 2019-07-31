Прокуратура заинтересовалась замком Пугачевой и Галкина

Дом Примадонны нарушает нормы строительства индивидуального жилья

Кировский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства замка в поселке Грязи Одинцовского района, который принадлежит звездной чете – Максиму Галкину и Алле Пугачевой.

По мнению правозащитника, особняк имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту, пишет агентство URA.RU. "Особнячок превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров", - отметил юрист.

Михайлов уточнил, что претензий к Пугачевой и Галкину у него нет, а есть к надзорным органам, которые "закрыли глаза" на явные нарушения.

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