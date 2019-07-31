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Собянин осмотрел ход благоустройства Большого Очаковского пруда

18:56
  • среда
  • 31 июля 2019

Там проводится комплексное обустройство

В столичном районе Крылатское идет благоустройства Осеннего бульвара. Там будут высажены сотни деревьев, оборудованы детские и спортивные площадки. Ход работ в среду проинспектировал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Глава города побывал и у Большого Очаковского пруда. Там проводится комплексное обустройство этой живописной природной зоны. Создана сеть тропинок, соединяющих наиболее популярные уголки парка. Предстоит высадить деревья, провести освещение и установить малые архитектурные формы.

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