"Суровый уральский парень": что известно об убийце девушки-блогера

Судимость за драку, многомиллионые кредиты и зависимость от бьюти-процедур

Подозреваемый в убийстве 24-летней блогерши Екатерины Караглановой ранее был судим за другое преступление – в студенческие годы Максим Гареев сломал человеку ребро.

В целом, Гареев был вспыльчивым и неуравновешенным человеком. Он родился в Башкирии, затем переехал с родителями в Челябинск. Там окончил Южно-Уральский государственный университет, специалист по информационным технологиям, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Уже тогда юноша влез в несколько неприятных ситуаций – уж больно он любил поразмахивать кулаками.

"Нет, по характеру Макс всегда был таким суровым, брутальным уральским парнем. Макс до поры до времени спокойный, но иногда выходил из себя", - рассказали друзья Гареева.

"Брутальный парень с Урала" и его фотографии, которые появились в СМИ сегодня, никак не вяжутся между собой. Оказалось, что у Гареева были жуткие комплексы по поводу своей внешности– ему не нравились черты лица и залысины на голове. И когда у молодого человека стали водится хорошие деньги, он подсел на косметологов и пластическую хирургию.

Первым делом Максим сделал операцию по пересадке волос и пластику лица. Однако шутить о его якобы нетрадиционной ориентации не приходилось, рассказали знакомые, Гареев мог запросто "заехать по лицу".

Проблемы с психикой подтвердил и отец Максима - Фанит Гареев. Он рассказал, что сын постоянно требовал деньги на женщин и пластические операции из-за чего пришлось ограничить общение, сообщает телеканал "360".

"У него кредитов было миллионов десять. Он их набирал-набирал <...> Мы помогали ему ипотеку выплачивать, а он все деньги на проституток тратил", -рассказал Гареев-старший.

Максим и Екатерина познакомились на сайте-интим услуг, утверждает РЕН ТВ. Несколько раз у них были близкие свидания. Во время последнего девушка всячески издевалась над кавалером, упрекая его в том, что он мало зарабатывает, не способен удовлетворить ее в сексуальном плане, а пластические операции не сделали его красивее.

"Потом я попросил у нее кофе. Собирался уходить. Но она сказала, что не хочет тратить на меня капсулу. Сказала, что у нее нет молока", - поделился Гареев. После этих фраз мужчина пришел в бешенство и набросился на голую девушку.

Гареев несколько раз ударил ее ножом в шею и грудь, а затем попытался упаковать тело в большой чемодан, с которым Карагланова собиралась лететь на отдых в Нидерланды на деньги 52-летнего спонсора-ухажера. Однако девушка не полностью поместилась в чемодан, и Гарееву пришлось собрать окровавленную одежду и личные вещи убитой в серебристый чемодан и вывезти в лес. Некоторые улики он выбросил, другие – сжег.

На след убийцы удалось выйти по камерам видеонаблюдения. Спустя четыре дня его задержали. На допросе Гареев во всем признался. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Видео с покаянием убийцы красавицы-блогерши