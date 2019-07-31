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В США поддержали санкции по "Северному потоку – 2"

19:07
  • среда
  • 31 июля 2019

Проект призван увеличить поставки российского газа на европейский рынок

Власти США готовят санкции в отношении "Северного потока - 2". В среду ограничительные меры одобрил комитет американского Сената. Документ предполагает запрет въезда в страну лицам, которые причастны к продаже, аренде или содействии предоставлению судов для укладки в море российских трубопроводов.

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Теперь согласно регламенту законопроект направят на рассмотрение всего Сената, а после - Палаты представителей. Только после этого документ сможет подписать президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе сенатор Рэнд Пол отмечал, что инициатива может ударить не столько по России, сколько по партнерам Вашингтона в Евросоюзе. В частности, речь идет о европейских компаниях Allseas и Saipem, передает РИА Новости.

Две нитки "Северного потока-2" планируют сдать в этом году, их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров. В Кремле отмечали, что в реализации проекта принимает группа крупных международных компаний. Сам газопровод отвечает интересам европейцев и не имеет никакого отношения к политике.

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