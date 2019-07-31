Глушакова загнали в жесткие рамки

Футболист сможет видеться с детьми в определенные дни

Суд установил порядок общения футболиста Дениса Глушакова с детьми после развода с супругой Дарьей.

Так, суд разрешил спортсмену общаться с дочерями четыре дня в месяц. Помимо этого, Глушаков сможет забирать детей на новогодние каникулы каждый четный год и проводить с ними один летний месяц, а также присутствовать на их днях рождения и видеться с ними в свой.

Глушаков должен забирать двух девочек одновременно, поскольку так рекомендовал психолог, сообщает газета "Известия".

Ранее стало известно, что после развода Дарья Глушакова будет получать треть дохода футболиста на воспитание двух несовершеннолетних дочерей, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшего ребенка, пока ему не исполнится три года,

Денис и Дарья поженились в 2010 году, они воспитывают двух дочерей - семилетнюю Валерию и двухлетнюю Александру. В 2018 году пара решила развестись, заявление подал Глушаков.

Этим летом игравший за московский "Спартак" Глушаков перешел в грозненский "Ахмат".

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