Медведев провел экстренное совещание по пожарам в Сибири

Премьер призвал не допустить распространения огня на населенные пункты

В Красноярский край в среду прибыл глава правительства Дмитрий Медведев. На специальном совещании он обсудил дополнительные меры по борьбе со стихией. Всего в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает порядка трех миллионов гектаров леса. Очаги возгораний находятся на удалении от населенных пунктов, но жители городов и поселков страдают от сильного задымления.

Медведев отметил, что самая главная задача - не допустить распространения огня на населенные пункты. "Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом", - сказал он, добавив, что нужны системные меры – "каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает".

Медведев также затронул вопрос укрепления усилий, направленных на тушение пожаров. "По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями Министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", - приводит слова главы кабмина ТАСС.

Ранее в среду Министерство обороны подключилось к тушению пожаров в Сибири по поручению президента России Владимира Путина.