ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев провел экстренное совещание по пожарам в Сибири

20:10
  • среда
  • 31 июля 2019

Премьер призвал не допустить распространения огня на населенные пункты

В Красноярский край в среду прибыл глава правительства Дмитрий Медведев. На специальном совещании он обсудил дополнительные меры по борьбе со стихией. Всего в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает порядка трех миллионов гектаров леса. Очаги возгораний находятся на удалении от населенных пунктов, но жители городов и поселков страдают от сильного задымления.

Видео из российских регионов, где бушуют лесные пожары
"Солнца не видим!" Сибирь накрыл смог от пожаров

Медведев отметил, что самая главная задача - не допустить распространения огня на населенные пункты. "Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом", - сказал он, добавив, что нужны системные меры – "каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает".

Медведев также затронул вопрос укрепления усилий, направленных на тушение пожаров. "По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями Министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", - приводит слова главы кабмина ТАСС.

Ранее в среду Министерство обороны подключилось к тушению пожаров в Сибири по поручению президента России Владимира Путина.

Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
Дмитрий Медведев проводит совещание
Дмитрий Медведев проводит совещание
Лесные пожары
Лесные пожары
Спасатели МЧС в зоне лесных пожаров
Спасатели МЧС в зоне лесных пожаров
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.