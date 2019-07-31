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Завуч школы пойдет под суд после смерти девочки от недоедания

20:48
  • среда
  • 31 июля 2019

Администрация халатно отнеслась к своим обязанностям

Бывший завуч и замдиректора школы в городе Краснокамск Пермского края пойдет под суд после смерти девочки от истощения.

14-летняя ученица школы скончалась в прошлом году. Мать девочки сознательно ограничивала девочку в питании и ругала за "четверки". При этом школьница исправно посещала занятия, она была лучшей в классе. Во время планового медосмотра в 2018 году у нее выявили недостаток веса, однако девочку не направили на лечение и не сообщили о ситуации в органы опеки.

За несколько месяцев до смерти девочка начала в голодные обмороки в школе. Однако классный руководитель не увидела в этом ничего криминального.

Летом прошлого года возле подъезда девочки заметили машину следственного комитета – она скончалась от голода. Ее мать арестовали. На данный момент расследование уголовного дела в отношении нерадивой родительницы находится в завершающей стадии. Как сообщает агентство URA.RU, мать девочки шесть лет нигде не работала, а ее отец сидит в тюрьме за наркотики.

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