Правительство распределяет субсидии для регионов

Регионы не всегда используют средства по назначению

Правительство России в среду распределило дополнительные субсидии на поддержку социальных программ в регионах. В частности, 5 миллиардов рублей из резервного фонда пойдут на закупку 1200 автомобилей "скорой помощи". В целом, на развитие медицины в стране государство выделяет значительные средства. Так, в реализацию запущенного в этом году национального проекта "Здравоохранение" будет вложено за 6 лет более одного триллиона 300 миллиардов рублей. Но если деньги из федерального центра перечисляются вовремя, то регионы, как выясняется, далеко не всегда используют их по назначению.

Очереди в поликлинике второй городской больницы Миасса собираются каждое утро. Люди рассказывают - приема врача узкого профиля можно ждать месяц. Ещё недавно в Миассе было 5 поликлиник на 160 тысяч человек. Теперь осталось только две - взрослая и детская. Так в городе провели оптимизацию работы медицинских учреждений. Потрачено, как сообщается, 200 миллионов рублей, но в итоге возмущаются и пациенты, и врачи. Теперь на участке фельдшера неотложки Татьяны Первухиной – треть города, передает "ТВ Центр".

В Орле профсоюз медработников решился на крайние меры - объявил итальянскую забастовку. То есть начал выполнять свои обязанности строго по инструкции. Здесь после той же самой "оптимизации" врачи скорой помощи оказались вынуждены работать в два раза больше, чтобы сохранить и без того скромную зарплату.

История о положении дел в Орле в итоге дошла до президента. Во время "Прямой линии" он распорядился разобраться с этой конкретной ситуацией. Но сколько таких ситуаций возникает по всей стране? Тема функционирования первичного звена здравоохранения - одна из самых обсуждаемых.

"Врач сейчас в одном из регионов обозначила проблему - жилье. Вот жильем должны заниматься, мы из федерального бюджета выплачиваем деньги, миллион им даем, а жильем должны заниматься региональные и местные власти. И мы много раз об этом говорили и они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели. Иначе, конечно, люди будут уезжать. Следующая проблема - это кадры. Действительно существует дефицит специалистов - 25 тысяч, средний медицинский персонал 130 тысяч. И одна из ключевых задач естественно повышение уровня заработной платы", - рассказал Путин.

Для этого федеральные власти в том числе приняли решение приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, но во многих регионах и городах власть на местах идет на уловки, вроде перевода врачей на неполный рабочий день или понижения в должности. Например, в Великом Новгороде несколько медиков из областной детской клинической больницы со скандалом ушли с работы. Начальство называет это шантажом, а врачи отстаиванием своих прав.

Федеральные программы по улучшению первичного звена здравоохранения уже принимались в середине двухтысячных, затем еще через пять лет были выделены деньги на модернизацию. Но регионы и сами должны следить за своими больницами. А, согласно данным правительства, 2,5 тысячи поликлиник, где ранее капитальный ремонт уже был профинансирован, ремонтировать нужно снова. Местные власти словно живут одним днем. И при этом разительно от этого отличается работа крупных медицинских центров федерального подчинения. Там и с кадрами проблем нет, и уровень технологий самый высокий. Яркий пример - национальный центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, где людям с заболеваниями сердца буквально дарят новую жизнь. Так случилось, что врач Акоп Акопян сам оказался пациентом, он знает изнутри, как функционирует система.

"Федеральный центр - это более крупное, более мощное учреждение, чем то, которое снабжается из местных бюджетов. Порой те, что из местных бюджетов - они более ущербные. У них другие технологии, они не способны предоставить тот уровень высокотехнологичной помощи. Потому что на каких-то ступеньках или урезается, или считают, что это вам не нужно, без этого можете обойтись. Чем меньше промежуточных решений - тем лучше", - сказал он.

Но ведь именно от первичного звена здравоохранения во многом зависит вся система. А ей, судя по всему, не хватает стержня управления. Из центра деньги уходят исправно, и дальше федеральные чиновники своей ответственности уже не чувствуют. А местные власти распоряжаются финансами так, как сами считают нужным. Сейчас в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет выделено ещё 49 миллиардов рублей на поликлиники и ФАПы, но к какому результату это приведет. Ситуацию подробно обсуждал президент с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Положение дел в здравоохранении - под пристальным вниманием президента. Ситуация, очевидно, требует тонкой настройки - в интересах рядовых врачей и, конечно же, пациентов.

Пётр Вершинин, Анна Морозова, "ТВ Центр".