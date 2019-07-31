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Реконструкция Остоженки завершится в августе

22:33
  • среда
  • 31 июля 2019

На объекте побывал мэр столицы

В августе завершится реконструкция одной из древнейших московских улиц - Остоженки. Там убраны под землю все коммуникации, вымощены плиткой тротуары. В ближайшие недели специалисты приведут в порядок фасады домов, установят художественную подсветку.

При этом архитектурный облик Остоженки не изменится. Останется прежним и число рядов на проезжей части. А вот во дворах произойдут значительные перемены, строители обещают сделать их более уютными. Срок окончания работ - 20 августа.

"Остоженка - очень важный объект, знаковый объект, историческая улица. Объект капитальный, который требует реставрации фасадов, качественной подсветки, очень тщательной работы со старинной архитектурой", - отметил Собянин.

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