Реконструкция Остоженки завершится в августе

На объекте побывал мэр столицы

В августе завершится реконструкция одной из древнейших московских улиц - Остоженки. Там убраны под землю все коммуникации, вымощены плиткой тротуары. В ближайшие недели специалисты приведут в порядок фасады домов, установят художественную подсветку.

При этом архитектурный облик Остоженки не изменится. Останется прежним и число рядов на проезжей части. А вот во дворах произойдут значительные перемены, строители обещают сделать их более уютными. Срок окончания работ - 20 августа.

"Остоженка - очень важный объект, знаковый объект, историческая улица. Объект капитальный, который требует реставрации фасадов, качественной подсветки, очень тщательной работы со старинной архитектурой", - отметил Собянин.