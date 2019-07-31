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Порошенко припас на "черный день" пять загранпаспортов

21:36
  • среда
  • 31 июля 2019

Экс-президент сейчас находится в Лондоне

Экс-президент Украины Петр Порошенко имеет пять заграничных паспортов на разные имена.

Первые четыре паспорта бывший глава государства получил в 1996-98 годах, а пятый – в 2014 году. На какие имена оформлены документы, неизвестно, сообщает издание "Украина.ру".

По мнению экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко, Порошенко сейчас находится в Великобритании, куда прилетел из Киева с пересадками в Стамбуле и Абу-Даби. При этом часть семьи Порошенко засекли в Мюнхене. В Лондоне у бывшего главы государства есть штаб-квартира и загородный дом.

Видео: напавший на Порошенко неонацист объяснился

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