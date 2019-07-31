Власти США сообщили о смерти сына бен Ладена

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Хамза бен Ладен, сын основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена на территории России) Усамы бен Ладена, обнаружен мертвым. Такие данные приводит телеканал NBC со ссылкой на трех представителей американской администрации.

О том, какую роль сыграл Вашингтон в предполагаемой смерти Хамзы бен Ладена, не сообщается. Ранее США за любую информацию о его местонахождении предлагали крупное вознаграждение - порядка одного миллиона долларов, передает РИА Новости.

В июле 2016 года Хамза пообещал отомстить США за смерть Усамы бен Ладена. Он заявил, что считает всех американцев ответственными за решения, принятые их руководителями.

Усама бен Ладен был убит в 2011 году в ходе спецоперации американских военных в пакистанском Абботтабаде.