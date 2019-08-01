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Путин и Трамп поговорили по телефону

00:00
  • четверг
  • 01 августа 2019

Стороны договорились о продолжении контактов

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду вечером провели телефонный разговор. По данным Кремля, он состоялся по инициативе Вашингтона.

Во время беседы Трамп затронул тему лесных пожаров в Сибири и предложил свою помощь. Президент России выразил своему коллеге искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.

"Путин оценил шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами", - отмечает РИА Новости.

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