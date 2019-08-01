Россиян предупредили об опасности после разрыва ДРСМД

Мир балансирует на грани кризиса

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как ожидается, ДРСМД уйдет в историю уже 2 августа. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"Как говорили в 50-х, мир балансирует на грани ядерной войны. Эту стратегию провозгласили американцы. Может быть, мы вступаем в новый мир – балансирования на грани Кубинского кризиса. С моей точки зрения, это может быть более опасной перспективой, чем балансирование на грани ядерной войны, поскольку ядерная война, общемировая - это пока абстракция, а вот какой-то конкретный международный кризис вполне может быть. Например, размещение американских ракет в Польше или Прибалтике. Создается опасность, что кризис может возникнуть и в Европе, и на Дальнем Востоке", - прокомментировал Васильев разрыв ДРСМД.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Ранее США вышли из договора, а Россия в ответ приостановила его выполнение. Соответствующий закон 3 июля подписал президент России Владимир Путин. Накануне советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон планирует выйти из договора 2 августа.

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