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Россиян предупредили об опасности после разрыва ДРСМД

10:29
  • четверг
  • 01 августа 2019

Мир балансирует на грани кризиса

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как ожидается, ДРСМД уйдет в историю уже 2 августа. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США  и Канады РАН.

"Как говорили в 50-х, мир балансирует на грани ядерной войны. Эту стратегию провозгласили американцы. Может быть, мы вступаем в новый мир – балансирования на грани Кубинского кризиса. С моей точки зрения, это может быть более опасной перспективой, чем балансирование на грани ядерной войны, поскольку ядерная война, общемировая  - это пока абстракция, а вот какой-то конкретный международный кризис вполне может быть. Например, размещение американских ракет в Польше или Прибалтике. Создается опасность, что кризис может возникнуть и в Европе, и на Дальнем Востоке", - прокомментировал Васильев разрыв ДРСМД.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Ранее США вышли из договора, а Россия в ответ приостановила его выполнение. Соответствующий закон 3 июля подписал президент России Владимир  Путин. Накануне советник по нацбезопасности президента  США Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон планирует выйти из договора 2 августа.

Видео: Россия отказалась менять свою политику из-за разрыва ДРСМД

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