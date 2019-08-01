Видео переброски самолетов Минобороны в Сибирь для тушения пожаров

Военные подключились к борьбе со стихией накануне по приказу Владимира Путина

К тушению пожаров в Сибири, площадь которых приближается к трем миллионам гектаров, подключилось Министерство обороны. В Красноярский край направлены самолеты Ил-76 и вертолеты военно-транспортной авиации. В Красноярске Дмитрий Медведев провел совещание, в ходе которого пообещал оказать всю необходимую поддержку. При этом напомнил региональным руководителям о персональной ответственности.

Весь масштаб бедствия хорошо виден на снимках из космоса. Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Общая площадь возгорания - почти три миллиона гектаров леса. Это сравнимо с территорией Македонии или Швейцарии. В одном только Красноярском крае - около 100 очагов, которые охватили более миллиона гектаров тайги. У регионов в одиночку не хватает сил и средств бороться с таким буйством стихии. Поэтому техника и люди отправляются из соседних районов.

В Красноярск прибыла колонна высокопроходимых спецмашин и более 100 спасателей и пожарных с необходимым снаряжением. Самолеты-амфибии так же перебрасываются туда, где обстановка самая сложная.

"Обстановка сохраняется достаточно тяжелая, однако она контролируется. Применяется авиация для того, чтобы как раз те пожары, которые в труднодоступной территории создают проблемы, в основном, в виде задымления, их можно было тушить", - пояснил министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов.

Самолет-амфибия Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район. Забор воды, сброс. Еще один круг. Затем еще. Работу летчиков осложняет плотная пелена дыма, окутавшая тайгу. К некоторым участкам просто не приблизиться. Пожар здесь надеются локализовать в самое ближайшее время и продвигаться дальше. Всего над тайгой кружат более 20 самолетов.

В среду Министерство обороны подключилось к борьбе со стихией и направило в Сибирь десять самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной:

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