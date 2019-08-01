"Массивный припадок": названа причина внезапной смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Гибель юноши ошеломила народ

Кэмерон Бойс скончался в ночь на 7 июля. Смерть 20-летнего актера ошеломила общественность. Причиной смерти изначально называли болезнь, от которой долгое время страдал юноша.

Официальные данные о том, что сгубило Бойса, появились лишь 31 июля. Издание Deadline со ссылкой на департамент судмедэкспертизы Лос-Анджелеса сообщило, что Кэмерон умер от "массивного эпилептического припадка".

Семья актера не комментирует появившиеся в СМИ данные. Ранее отец Бойса заявил, что ему сложно поверить в произошедшее и поблагодарил поклонников Кэмерона за поддержку.

Напомним, в девятилетнем возрасте Бойс сыграл в фильме ужасов "Зеркала" и в боевике "На крючке". После этого он снялся еще в 14 картинах. Молодой человек входил в команду по брейк-дансу X-MOB и увлекался баскетболом.