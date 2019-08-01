Раскрыто детальное содержание телефонного разговора Путина и Трампа

Беседа состоялась по инициативе США

Во время телефонного разговора, который состоялся вечером 31 июля, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили не только пожары в Сибири, но и вопросы двусторонней торговли.

Как сообщают иностранные СМИ, Путину и Трампу удалось поговорить о торговых отношениях между двумя странами. Какие именно темы они подняли во время беседы, не уточняется.

Также стало известно, что президенты США и России договорились о продолжении контактов по телефону и при личных встречах.

Телефонный разговор состоялся по американской инициативе. Трамп предложил помочь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, общая площадь которых составила три миллиона гектаров. Путин поблагодарил своего коллегу за внимательность и пообещал воспользоваться его предложением при необходимости.

Владимир Путин также рассказал Дональду Трампу, что в Сибири работает мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. С размещением и дозаправкой транспортных средств возникают сложности, но ситуация находится под контролем.

Звонок американского президента Путин счел залогом нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Добавим, что из-за лесных пожаров режим ЧС ввели в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. МЧС не тушит некоторые удаленные пожары, которые не угрожают населенным объектам. По словам местных властей, затраты на тушение огня превышает потенциальный ущерб.