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Минобороны рассекретило уникальные архивные документы

09:21
  • четверг
  • 01 августа 2019

В материалах описываются зверства немецко-фашистских захватчиков

Минобороны рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Каунаса, откуда советские войска выбили немецко-фашистских захватчиков ровно 75 лет назад. Ранее неизвестные материалы опубликованы на сайте военного ведомства в специальном разделе.

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Наступление было частью операции "Багратион" и велось стремительно. Но то, насколько сложными были бои, можно понять из донесений командиров в Генштаб. Впервые публикуются документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков и отрядов, в которые входили предатели из числа местных жителей, передает "ТВ Центр". Всю войну они чинили расправы над своими согражданами, уничтожали военнопленных и узников еврейского гетто. На литовские фабрики смерти свозили людей из Франции, Бельгии, Чехословакии. Счет жертвам шел на десятки тысяч.

1 августа 1944 года освобождение Каунаса отмечала вся страна. В Москве был дан салют из 224 орудий. В четверг в российской столице на Поклонной горе также прогремят праздничные залпы. Это часть проекта Минобороны, приуроченного к юбилею Победы. Москва чествует 17 советских и европейских городов, освобожденных Красной Армией на пути к Берлину.

Видео: рассекречены документы об освобождении Вильнюса

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