ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ситуация с паводком в Амурской области ухудшилась

09:01
  • четверг
  • 01 августа 2019

Подтоплены уже 32 населенных пункта

В Амурской области из зоны паводка  эвакуируют людей. Подтоплены уже 32 населенных пункта.  Многие из них остались без электричества и транспортного сообщения.

Паводковая ситуация в Иркутской области изменилась
Из-за второй волны паводка в Иркутской области перекрыли трассу "Сибирь"

В Белогорске из затопленного поселка Остров Старица  военные вывезли 30 человек на автомобилях повышенной  проходимости. Уровень реки Томь продолжает расти. В Свободном заградительные сооружения  возводят по берегам  реки Зея. За сутки  уложено  1200 мешков с грунтом. Для мониторинга обстановки  подключили  расчеты беспилотной авиации.

В  Хабаровском крае пик паводка ожидается в эти выходные, передает "ТВ Центр". В регионе действует режим ЧС. Спасатели обустраивают пункты временного размещения.  В опасную зону из Новосибирска  доставлена спецтехника для возведения дамб.

В Тулуне Иркутской области уровень воды в реке Ия  постепенно снижается, накануне он достигал отметки в 11 метров. Вода затопила  участок федеральной трассы "Сибирь". Более полутора тысяч автомобилей сейчас в ожидании открытия дороги, проходящей через город. В ликвидации последствий удара стихии задействованы военные. Они раздают людям хлеб, развозят воду и продукты, оказывают медицинскую помощь.

Видео: как борются с последствиями второй волны паводка в Иркутской области

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Спасатели МЧС России работают в зоне паводков
Спасатели МЧС России работают в зоне паводков
Паводок
Паводок
Спасатели МЧС России работают в зоне паводков
Спасатели МЧС России работают в зоне паводков
Паводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Последствие паводка
Последствие паводка
Работа МЧС в зоне паводков
Работа МЧС в зоне паводков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.