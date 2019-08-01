Ситуация с паводком в Амурской области ухудшилась

Подтоплены уже 32 населенных пункта

В Амурской области из зоны паводка эвакуируют людей. Подтоплены уже 32 населенных пункта. Многие из них остались без электричества и транспортного сообщения.

В Белогорске из затопленного поселка Остров Старица военные вывезли 30 человек на автомобилях повышенной проходимости. Уровень реки Томь продолжает расти. В Свободном заградительные сооружения возводят по берегам реки Зея. За сутки уложено 1200 мешков с грунтом. Для мониторинга обстановки подключили расчеты беспилотной авиации.

В Хабаровском крае пик паводка ожидается в эти выходные, передает "ТВ Центр". В регионе действует режим ЧС. Спасатели обустраивают пункты временного размещения. В опасную зону из Новосибирска доставлена спецтехника для возведения дамб.

В Тулуне Иркутской области уровень воды в реке Ия постепенно снижается, накануне он достигал отметки в 11 метров. Вода затопила участок федеральной трассы "Сибирь". Более полутора тысяч автомобилей сейчас в ожидании открытия дороги, проходящей через город. В ликвидации последствий удара стихии задействованы военные. Они раздают людям хлеб, развозят воду и продукты, оказывают медицинскую помощь.

Видео: как борются с последствиями второй волны паводка в Иркутской области

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен