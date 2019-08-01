ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беглый Порошенко попросил США спасти его

08:50
  • четверг
  • 01 августа 2019

Политика пугает перспектива ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который в конце июля отказался от государственной охраны и улетел за границу вместе с семьей, обратился за помощью к американским лоббистским компаниям. 

Порошенко припас на "черный день" пять загранпаспортов
Семья разделилась: появились подробности бегства Порошенко из Украины
Сбежавшего из страны Порошенко уличили в бессовестной лжи

Экс-лидер Украины сейчас находится в Стамбуле. Как пишут "Известия", политик попросил компанию BGR group помочь ему в суде. Дома на политика завели 11 уголовных дел, в том числе за злоупотребление властью и служебным положением. 

Осведомленный источник сообщил, что команда Порошенко всерьез относится к возбужденным делам. "Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста", - сказал собеседник издания о возможной помощи BGR group, которая базируется в столице США. 

Украинский политолог Алексей Якубин предположил, что Петр Порошенко может не вернуться на родину, рискнув потерять свой бизнес. "Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы", - сказала эксперт. 

Ранее Порошенко заявил, что он несет ответственность перед украинским народом и не боится уголовного преследования. Напомним, что бывший президент не забросил политическую карьеру. Его партия "Европейская солидарность" набрала около 8% на выборах в Верховную раду. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.