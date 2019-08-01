Беглый Порошенко попросил США спасти его

Политика пугает перспектива ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который в конце июля отказался от государственной охраны и улетел за границу вместе с семьей, обратился за помощью к американским лоббистским компаниям.

Экс-лидер Украины сейчас находится в Стамбуле. Как пишут "Известия", политик попросил компанию BGR group помочь ему в суде. Дома на политика завели 11 уголовных дел, в том числе за злоупотребление властью и служебным положением.

Осведомленный источник сообщил, что команда Порошенко всерьез относится к возбужденным делам. "Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста", - сказал собеседник издания о возможной помощи BGR group, которая базируется в столице США.

Украинский политолог Алексей Якубин предположил, что Петр Порошенко может не вернуться на родину, рискнув потерять свой бизнес. "Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы", - сказала эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что он несет ответственность перед украинским народом и не боится уголовного преследования. Напомним, что бывший президент не забросил политическую карьеру. Его партия "Европейская солидарность" набрала около 8% на выборах в Верховную раду.