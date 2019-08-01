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Пугачеву в мини-шортах признали иконой стиля

09:02
  • четверг
  • 01 августа 2019

Алла Борисовна с годами только хорошеет

Алла Пугачева в последнее время экспериментирует с нарядами. Не все образы 70-летней звезды приходятся по вкусу народу. В развязавшуюся в Сети дискуссию вмешались стилисты и дизайнеры, они оценили наряды Примадонны на фестивале "Рандеву" в Юрмале.

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"Когда-то Коко Шанель сказала: чтобы быть востребованным, нужно быть разным. Этого правила придерживается и Алла Пугачева", - убежден историк моды Анатоль Вовк.

Наиболее удачным, по мнению экспертов, оказался выход Аллы Борисовны в мини-шортах и кедах. За последнее время Пугачева заметно постройнела и даже несмотря на возраст может позволить себе оголять ноги на публике, пишет kp.ru.

Как отметил Анатоль Вовк, Примадонна достойна звания иконы стиля. "Певица благодаря своему труду и таланту не просто завоевала миллионы поклонников, а еще и смогла сохранить звездный статус, оставаясь долгие годы в музыкальном и модном тренде", - пояснил эксперт.

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