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Названа безопасная для здоровья колбаса

09:34
  • четверг
  • 01 августа 2019

Образцы проверили по 50 параметрам

Экспертный центр "Росконтроль" проверил русскую колбасу пяти брендов: "Малаховский", "Царицыно", "Велком", "Окраина" и "МясновЪ".

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У русской колбасы должен быть ярко выраженный чесночный запах. Согласно рецепту, в ее составе присутствуют небольшие кусочки шпика - подкожного свиного сала.

Исследованные образцы, как говорится на сайте "Росконтроля", соответствуют стандартам безопасности. Тем не менее у экспертов нашлось несколько претензий.

Состав колбасы "Царицыно" несколько отличается от классического. К тому же на упаковке написано, что это "колбасное изделие вареное из мяса птицы".

В продукции "Велком" специалисты нашли плохо перемешанный фарш и кусочки шпика разного размера. У колбасы присутствовал вяжущий вкус. Такие же проблемы обнаружились у образца "Малаховский".

В "Окраине" и "Мяснове" куски шпика превышают норму по размерам. Кроме того, в "Окраине" выявили фосфор и частицы свиной шкурки, не указанные в маркировке.

В итоге эксперты внесли колбасу "Царицыно" и "Окраина" в список товаров с замечаниями, а остальные были рекомендованы к покупке.

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Итоги экспертизы
Итоги экспертизы
Названа безопасная для здоровья колбаса
Названа безопасная для здоровья колбаса
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