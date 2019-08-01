Названа безопасная для здоровья колбаса

Образцы проверили по 50 параметрам

Экспертный центр "Росконтроль" проверил русскую колбасу пяти брендов: "Малаховский", "Царицыно", "Велком", "Окраина" и "МясновЪ".

У русской колбасы должен быть ярко выраженный чесночный запах. Согласно рецепту, в ее составе присутствуют небольшие кусочки шпика - подкожного свиного сала.

Исследованные образцы, как говорится на сайте "Росконтроля", соответствуют стандартам безопасности. Тем не менее у экспертов нашлось несколько претензий.

Состав колбасы "Царицыно" несколько отличается от классического. К тому же на упаковке написано, что это "колбасное изделие вареное из мяса птицы".

В продукции "Велком" специалисты нашли плохо перемешанный фарш и кусочки шпика разного размера. У колбасы присутствовал вяжущий вкус. Такие же проблемы обнаружились у образца "Малаховский".

В "Окраине" и "Мяснове" куски шпика превышают норму по размерам. Кроме того, в "Окраине" выявили фосфор и частицы свиной шкурки, не указанные в маркировке.

В итоге эксперты внесли колбасу "Царицыно" и "Окраина" в список товаров с замечаниями, а остальные были рекомендованы к покупке.