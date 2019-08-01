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Опубликовано редкое фото маленького сына Жанны Фриске

09:53
  • четверг
  • 01 августа 2019

На снимке Платон задорно улыбается фотографу

В Сети появился новый снимок сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Фото-коллаж размещен на фан-странице Платона в Instagram.

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На двух кадрах – беременная Фриске, а на третьем ее сын. Снимок был сделан, когда мальчику не исполнился даже годик. Платона держат чьи-то руки (скорее всего папины), а сам он задорно улыбается в камеру. Жанна тогда еще была жива.

Поклонников растрогало фото. Народ отметил, что певица была бы прекрасной матерью. "Вот это сила материнской любви! Дала жизнь ценой своей", - написал один из фанатов в комментариях.

Сейчас Платона воспитывает отец Дмитрий Шепелев. Он решил, что мальчику не нужно излишнее внимание публики и не выставляет его фото, а если снимки и появляются в Сети, то они сделаны со спины или сбоку. Поэтому каждое, даже архивное фото мальчика считается редким и вызывает бурную реакцию у поклонников.

Напомним, Жанна Фриске родила сына Дмитрию Шепелеву 7 апреля 2013. Спустя два года певица скончалась от рака.

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