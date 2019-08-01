Бабка-потрошительница: убившую трех человек старушку признали вменяемой

"Баба Соня" за решеткой

Уголовное дело 80-летней Софьи Жуковой, обвиняемой в убийстве трех человек, передали в суд. Пенсионерку будут судить не только за убийство, но и за надругательство над телами умерших.

Подозреваемая находится под стражей. Как пишет "Комсомольская правда", психолого-психиатрическая экспертиза признала Жукову вменяемой.

Софья Жукова проживала в поселке Березовка Хабаровского края. Местные жители называли ее "бабой Соней". Она много лет проработала на скотобойне. По версии следствия, пожилая женщина убила и расчленила с помощью топора как минимум трех человек.

Первой жертвой бабки-потрошительницы стала восьмилетняя девочка, жившая по соседству. В 2005 году Софья Жукова убила ее за "игры и беготню". В 2013 маньячка расправилась со своей 77-летней знакомой, которая временно поселилась в ее квартире. По словам Жуковой, пенсионерка поплатилась за надменный нрав.

В январе 2019 года "баба Соня" зарезала гражданина Украины, который работал дворником и снимал у нее квартиру. Его обглоданную собаками руку нашли у теплотрассы на окраине Хабаровска. В комнате, которую снимал убитый, полицейские обнаружили следы крови. Как пишут СМИ, в холодильнике старушки лежали внутренние органы и человеческое мясо. В СК опровергли слухи о том, что Жукова поедала тела убитых людей.

По некоторым данным, Софья Жукова может быть причастна еще к четырем убийствам.