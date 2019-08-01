Корчевников оценил мускулистые ноги Зеленского

Утро президента началось с зарядки

Телеведущий Борис Корчевников оценил фотографию украинского президента Владимира Зеленского, делающего утреннюю зарядку.

1 августа Зеленский выложил в Instagram снимок, на котором он тренирует ноги, делая выпады. "Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - написал народный избранник.

Пост собрал свыше 260 тысяч отметок "Нравится". Фото лайкнул в том числе российский телеведущий, генпродюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников. Знаменитому журналисту, судя по всему, понравились накаченные ноги начинающего политика.

Возможно, Корчевников решил в индивидуальном порядке наладить неформальный мост общения с украинцами. Недавно его коллега Андрей Малахов собирался провести телемост между Москвой и Киевом, однако эта идея не нашла одобрения со стороны Украины. Вдруг у Корчевникова получится лучше...

Украинские подписчики Зеленского выразили свое восхищение подтянутым президентом.

- Зарядка позитивом.

- Самый яркий, народный, простой и лучший Наш Президент, о котором мечтает каждая страна в мире!

- Первый президент, который своим примером мотивирует к спорту! Это достойно уважения.

- Президент, которого приятно не только слушать, но и смотреть.

- Петя такими шагами тикает из Украины.

Ранее стало известно, что бывший украинский президент Петр Порошенко, который в конце июля улетел за границу вместе с семьей, обратился за помощью к американским лоббистским компаниям. Политик боится ареста на родине, ведь на него завели 11 уголовных дел.