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МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

11:40
  • четверг
  • 01 августа 2019

Ситуация с лесными пожарами развивается по неблагоприятному сценарию

К борьбе с лесными пожарами в Сибири присоединилось Минобороны. Соответствующее поручение накануне дал Владимир Путин. Десять военных самолетов уже приступили к операции в Красноярском крае. Сейчас там горит больше миллиона гектаров леса. Накануне с ситуацией в регионе лично ознакомился Дмитрий Медведев.

В четверг в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири. В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению. "Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях", - сказал замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.

Первый военный самолет вылетел в Красноярск глубокой ночью. Курс - на эпицентр лесных пожаров. Накануне на судно установили емкости для 42 тонн воды, в кабине - два экипажа для посменной работы. Ситуация в Красноярском крае остается самой сложной. За сутки удалось погасить десятки очагов возгорания, но продолжает гореть больше миллиона гектаров леса. По поручению Владимира Путина создается авиационная группировка для помощи в тушении пожаров - уже сегодня в Сибирь прибудут 10 Ил-76 и столько же вертолетов Ми-8.

"У нас экипажи идут двойные. То есть на одном летательном аппарате два экипажа идёт. Они могут работать круглосуточно. Мы в состоянии этим аэропортом обеспечить выход десяти самолётов с учётом заправки водой и так далее, один за одним, челноком", - пояснил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Со съемок с высоты видно, как горизонт заволокло дымом на десятки километров, смог накрыл несколько регионов Сибири и Дальнего востока. В Забайкалье с рабочим визитом сегодня прибыл Дмитрий Медведев. Главе правительства продемонстрировали новую пожарную технику, работающую в Забайкальском крае - более 70 машин с высокой проходимостью и повышенной маневренностью - позволят мобильно тушить пожары в труднодоступных лесных массивах.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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