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В КНДР приоткрыли тайну испытаний нового оружия

11:49
  • четверг
  • 01 августа 2019

Ким Чен Ын лично руководил запуском ракет

Северная Корея подтвердила информацию об испытаниях нового оружия. Речь идёт о запусках ракет, которые состоялись в среду. В четверг Пхеньян приоткрыл завесу тайны, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, учёные тестировали управляемые реактивные снаряды и пусковые установки, которые были разработаны совсем недавно. Ким Чен Ын лично руководил запуском ракет. Сообщается, что северокорейский лидер остался доволен испытаниями. А вот соседи КНДР, а также некоторые европейские страны, напротив, осудили действия Пхеньяна. Германия, Великобритания и Франция созывают экстренное заседание Совбеза ООН. США, в свою очередь, заявили, что новые ракетные испытания не нарушают договорённостей по денуклеаризации. При этом Вашингтон призвал ускорить дальнейшее обсуждение этого вопроса.

Видео: зачем КНДР запустила ракеты

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