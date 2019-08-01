ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рассекречены документы об освобождении Каунаса

12:45
  • четверг
  • 01 августа 2019

Минобороны опубликовало уникальные материалы

Героизм и самоотверженность, тактические манёвры и прорыв одного из самых укреплённых оплотов Вермахта. Ровно 75 лет назад Красная армия освободила от нацистских захватчиков второй по величине город Литвы - Каунас. К знаменательной дате Минобороны России рассекретило уникальные документы. Впервые опубликованы подробные сведения о бесчинствах нацистов и отрядах, в которые входили предатели из числа местных жителей.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.

Новости по теме
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны. Разрушенный Литовский город
Архивные кадры Второй мировой войны. Разрушенный Литовский город
Архивные документы
Архивные документы
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные документы
Архивные документы
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны. Советская авиация
Архивные кадры Второй мировой войны. Советская авиация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.