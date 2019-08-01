Рассекречены документы об освобождении Каунаса

Минобороны опубликовало уникальные материалы

Героизм и самоотверженность, тактические манёвры и прорыв одного из самых укреплённых оплотов Вермахта. Ровно 75 лет назад Красная армия освободила от нацистских захватчиков второй по величине город Литвы - Каунас. К знаменательной дате Минобороны России рассекретило уникальные документы. Впервые опубликованы подробные сведения о бесчинствах нацистов и отрядах, в которые входили предатели из числа местных жителей.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.