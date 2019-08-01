Почему украинцы устремились в Крым

В этом году полуостров посетили уже более 260 тысяч граждан соседней страны

Ещё больше украинских туристов отдыхают в Крыму этим летом. Чтобы принять всех, пограничники работают в усиленном режиме. На полуостров едут за солнцем, морем, безопасностью и комфортом. Инфраструктуру продолжают модернизировать. Строят новые санатории и отели, благоустраивают пляжи и набережные.

Здесь комфортно и безопасно, уточняют туристы. В этом году полуостров посетили уже более 260 тысяч украинцев. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

За трещиной прямо посередине моста через Сиваш - украинская территория. До пункта пропуска примерно метров 300. Оттуда постоянно едут машины, идут туристы в сторону Крыма, многие переезжают.

Разница в отношении к людям заметна сразу за пограничной чертой. На российской стороне до КПП курсирует автобус, спасая от палящего солнца. От границы до Симферополя запустили рейсовый автобус экспресс. А пункты пропуска работают в усиленном режиме.

"У нас открыты дополнительные полосы, развернуты рабочие места, увеличена смена пограничных нарядов и сотрудников государственных контрольных органов. Также используется реверсивное движение на полосах встречного движения", - сказал сотрудник КПП "Джанкой" Владимир Моисеев.

Солнце и море привлекательнее, чем политические баталии киевской элиты, шутят гости полуострова. Украинцы едут навестить родственников. Возвращаясь, рассказывают, как изменился Крым.

В российском Крыму больше нет проблем с водоснабжением и электричеством. За пять лет построены 30 новых оздоровительных комплексов, модернизированы 170 отелей. Введена сертификация. Звезды теперь соответствуют уровню сервиса. Курорты меняются на глазах. Ялтинский променад уже совсем скоро превзойдет знаменитую Английскую набережную Ниццы. В планах создать прогулочную зону протяженностью 39 километров. Расширяются границы пляжного отдыха. Теперь это не только шезлонги, но и массовый экстрим.

В Крыму не страшно ездить на автомобилях с украинскими номерами и говорить на родном языке даже на переполненном пляже. Несмотря на сложные отношения между странами, здесь, у моря встречаются семьи с Дальнего Востока и Запорожья, из Москвы и Киева.

На официальном сайте президента Украины даже появились петиции с просьбой возобновить авиа- и железнодорожное сообщение с полуостровом. В Крыму ответили, что всегда готовы открыть двери для братского народа.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.