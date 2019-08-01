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В Нидерландах запретили скрывать лицо

11:48
  • четверг
  • 01 августа 2019

В стране вступил в силу скандальный закон

В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Под запрет попадает ношение закрывающей лицо одежды в госучреждениях, школах, больницах и общественном транспорте. За нарушение грозит штраф в размере 150 евро. Согласно документу, госслужащие и водители общественного транспорта должны попросить открыть лицо или покинуть помещение или автомобиль. Иначе к ситуации привлекут полицию.

При этом закон предписывает не отказывать нарушителям в посадке в автобус. В Нидерландах проживает несколько сотен женщин, которые носят бурку или никаб. Оценку результатов реформы правительство проведёт через три года.

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