Пластичная Кабаева похвасталась фигурой после родов

Во время беременности она поправилась на 26 кг

Модель и блогер Александра Кабаева, которая 17 июля родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу и бизнесмена Александра Липового, продемонстрировала стройную фигуру.

26-летняя блогерша выложила в Instagram видео, на котором она позирует перед камерой в коротких шортиках и бюстгальтере. "Ушел ли животик - нет еще. Уходит. Есть ли растяжки - нет, слава богу, не мазала ничем. <…> Диет не держала и сейчас тоже!" - цитируют Кабаеву "Дни.ру".

По ее словам, до беременности она весила 55 килограммов при росте 180 сантиметров. Вынашивая малыша, девушка поправилась на 26 килограммов.

Как показалось подписчикам, Александра излишне к себе строга, утверждая, что у нее не пропал живот.

- Некоторые и через 10 лет после родов так не выглядят и отмазываются "ну я же рожала".

- Только родили уже, а хотите быть как раньше! Не бывает так сразу.

- После родов тяжело убрать животик, я 10 лет назад рожала и хожу в зал 3 года. И все равно не получается плоский, как раньше!

- Сашенька, очень красивая, растите здоровенькими.

- Не удивлена, потому что реально ведьма! Очень красивая мамочка.

За день до родов мужа Кабаевой приговорили к двум годам колонии. Экс-чемпиона мира по кикбоксингу и владельца сети бойцовских клубов Александра Липового признали виновным в мошенничестве. Из-за стресса Кабаева боялась родить ребенка раньше времени. "Тонус, нервы и стресс. Капельницы плюс уколы. Буду бороться за малыша", - писала девушка.