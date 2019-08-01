"Спасибо, что считаете угрозой": Иран принял санкции США за комплимент

Действия Дональда Трампа критикуют как на родине, так и в Европе

Вашингтон продлил антииранский пакет санкций и ввёл новые ограничения против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. В администрации Дональда Трампа считают: он стоит во главе государственной пропаганды. Сам Зариф увидел в этом комплимент.

Защитить международное сообщество от главной террористической угрозы. Таким благородным стремлением объясняет американский Госдеп продление санкций против Ирана. В распоряжении за подписью госсекретаря Майка Помпео сказано: именно Тегеран финансирует боевиков по всему миру. Тон безапелляционный, доказательств столь претенциозного заявления - никаких.

"Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", - заявили в Госдепе.

Хотя в действительности дипломатию отвергает сам Вашингтон. Он ввел санкции против главного представителя Ирана на международной арене и основного переговорщика по ядерной сделке - главы МИД Джавада Зарифа.

"Мы рассматриваем его деятельность как санкционную. Мы замораживаем активы Джавада Зарифа и ограничиваем его контакты с американскими партнерами по бизнесу. Это сигнал о том, что мы считаем Зарифа нелегитимным представителем своей страны", - сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

На каком основании Штаты называют незаконной работу чиновника другой страны, неясно. Сам Джавад Зариф считает, что ответ прост: Вашингтон раздражают призывы иранского дипломата к диалогу и конструктивному решению проблемы без одностороннего продавливания интересов какой-либо страны.

"Санкции не повлияют на меня или членов моей семьи, так как у меня нет ни собственности, ни интересов за пределами Ирана. Спасибо, что считаете меня большой угрозой для своей повестки. Интересно, потребуется ли отныне американским деятелям специальная лицензия, чтобы вступать со мной в контакт или просто слушать мои выступления?" – прокомментировал Зариф.

Введение санкций против Зарифа критикуют в американском Конгрессе. Сенатор Дайэнн Файнстайн заявила, что США своими ограничениями мешают возобновлению переговоров. Против провокационных действий выступают и в Германии. Вашингтон направил Берлину официальное предложение войти в международную коалицию по патрулированию вод около Ирана. Министр иностранных дел германии Хайко Маас ответил: "Германия не будет участвовать в морской миссии, инициированной США. Мы считаем политику максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации и продолжаем рассчитывать на дипломатическое решение. В нынешней серьезной и опасной ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе мы должны сделать все, чтобы предотвратить обострение".

В Берлине напомнили, что надеются на выполнение условий ядерной сделки всеми участниками. Европа по-прежнему заинтересована в сохранении соглашения с Ираном - одним из главных поставщиков топлива в Старый Свет.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".