Минобороны испытало уникальный "военный интернет"

К засекреченной сети невозможно подключиться извне

Высокоскоростную и полностью защищенную от проникновения извне сеть испытало Министерство обороны России. "Военный интернет" работает на скоростях до 300 мегабит в секунду.

Военное ведомство при испытаниях использовало более полутора тысяч мобильных комплексов связи, специальную технику и особый алгоритм шифрования. Высокоскоростной обмен данными велся между командными пунктами, расположенными на расстоянии более 2 тысяч километров друг от друга.

По данным "Известий", учения проходили в Центральном военном округе, использовалась станция космической связи Р-438-Н "Белозер". Технику развернули в течение часа. Военные утверждают, что утечки информации из этой сети невозможны – она не имеет связи с внешним интернетом.