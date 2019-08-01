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Минобороны испытало уникальный "военный интернет"

10:53
  • четверг
  • 01 августа 2019

К засекреченной сети невозможно подключиться извне

Высокоскоростную и полностью защищенную от проникновения извне сеть испытало Министерство обороны России. "Военный интернет" работает на скоростях до 300 мегабит в секунду.
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Военное ведомство при испытаниях использовало более полутора тысяч мобильных комплексов связи, специальную технику и особый алгоритм шифрования. Высокоскоростной обмен данными велся между командными пунктами, расположенными на расстоянии более 2 тысяч километров друг от друга.

По данным "Известий", учения проходили в Центральном военном округе, использовалась станция космической связи Р-438-Н "Белозер". Технику развернули в течение часа. Военные утверждают, что утечки информации из этой сети невозможны – она не имеет связи с внешним интернетом.

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