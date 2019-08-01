Установлена главная причина возникновения рака

Проблема кроется в уязвимости одного гена

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили главную причину возникновения рака.

Медики проделали титаническую работу. Они изучили свыше 10 тысяч образцов тканей из 32 типов раковых опухолей. Затем исследователи сравнили эти образцы с 80 тысячами различных мутаций, которые были зафиксированы за последние три десятилетия.

Ученые выяснили, что многие пациенты умирали от онкологии после того, как у них видоизменялся ген TP53. Этот ген, останавливающий рост и деление клетки при ее повреждении, призван защищать организм от рака.

Возможно, со временем медики смогут эффективнее бороться с болезнью, если научатся предотвращать мутацию TP53.

Тем временем ученые Имперского колледжа Лондона начали создавать искусственные клетки, способные распознавать рак на ранних стадиях и бороться с заболеванием.