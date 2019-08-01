ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена главная причина возникновения рака

11:29
  • четверг
  • 01 августа 2019

Проблема кроется в уязвимости одного гена

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили главную причину возникновения рака. 
Вы принимаете его каждый день: назван вызывающий рак продукт

Медики проделали титаническую работу. Они изучили свыше 10 тысяч образцов тканей из 32 типов раковых опухолей. Затем исследователи сравнили эти образцы с 80 тысячами различных мутаций, которые были зафиксированы за последние три десятилетия.  

Ученые выяснили, что многие пациенты умирали от онкологии после того, как у них видоизменялся ген TP53. Этот ген, останавливающий рост и деление клетки при ее повреждении, призван защищать организм от рака. 

Возможно, со временем медики смогут эффективнее бороться с болезнью, если научатся предотвращать мутацию TP53.

Тем временем ученые Имперского колледжа Лондона начали создавать искусственные клетки, способные распознавать рак на ранних стадиях и бороться с заболеванием.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Врачи
Врачи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.